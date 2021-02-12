"На курортах вакцину от коронавируса получает обслуживающий персонал. В первую очередь это сотрудники служб размещения и общественного питания, кто непосредственно контактирует с туристами и входит в группу риска. Вакцинация проходит в соответствии с регламентами в два этапа", — рассказала журналистам директор департамента по курортам и туризму администрации Сочи Светлана Батяйкина в пятницу.

Она отметила, что дополнительный пункт вакцинации для населения открылся в одном из крупных торговых центров курорта.

"Мобильные лаборатории по вакцинации работают в селах, в лечебных учреждениях курорта открыты 11 стационарных пунктов. Они развернуты на базе поликлинических отделений городских больниц №1 в поселке Лазаревское, №3 в Хосте, №4 на ул.Туапсинской в Центральном районе и №8 в Красной Поляне", — подчеркнула Батяйкина.

По ее словам, также сделать прививку можно в поликлинике №1 ее филиалах на улицах Абрикосовой, Донской и Пирогова, в поликлиниках №2 в Адлерском районе, №3 в Хостинском районе и №4 — в поселке Дагомыс.

Вакцинация производится в два этапа с промежутком в 21 день двухкомпонентной векторной вакциной "Спутник V".

Ранее администрация Сочи сообщала, что порядка 5 тыс. человек прошли два этапа вакцинации от COVID-19.