Рейсы будут выполняться три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам до конца октября.

Летать по маршруту будут воздушные судна Boeing-737-800 с компоновкой салона на 189 кресел.

Согласно расписанию, в настоящее время на этом маршруте рейсов нет.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", авиакомпанию Nordwind контролирует глава и бывшая совладелица туроператора Pegas Touristik Каринэ Букрей. На сайте перевозчика говорится, что его парк состоит из 33 воздушных судов Boeing-737, Boeing-777, A330 и A321. Базовый аэропорт Nordwind — "Шереметьево" (Москва).