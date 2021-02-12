"Несмотря на оживление экономики Москвы, сектор услуг пока не вернулся к докризисным показателям предыдущего года и нуждается в поддержке", — приводят в пятницу слова Пуртова в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

Пуртов отметил важность в этой ситуации не столько финансовых, сколько регуляторных мер.

Накануне в Москве состоялась первая встреча из серии отраслевых сессий с участием представителей власти и столичного бизнеса. На ней обсуждались меры по минимизации последствий пандемии COVID-19 в сферах общественного питания, гостиничного бизнеса и туризма.

Среди предложений предпринимателей — снижение ставки НДС для общепита и гостиниц, расширение льгот по налогу на имущество организаций, продление субсидирования ставок по ранее полученным кредитам, субсидии по лизинговым платежам в туризме, налоговые каникулы.

Предложения пройдут юридический и финансовый анализ, после чего будут рассмотрены советом по стратегическому развитию и реализации нацпроектов при правительстве Москвы.

Всего запланировано пять стратегических сессий.

Сессии организуют в рамках деятельности указанного совета, его возглавляет заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.