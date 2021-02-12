По данным сервиса "Яндекс.Расписание", в аэропортах Москвы задержано 29 рейсов, еще пять отменены. Меньше всего рейсов — восемь — задержано в аэропорту "Шереметьево", еще два рейса, прибывающих в аэропорт согласно расписанию, отменены.

10 рейсов задержано во "Внуково", еще один отменен. В "Домодедово" задержано 11 рейсов, два отменены.

Аэропорты московской воздушной зоны аккредитованы по всепогодной категории, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Однако в случае резкого ухудшения метеоусловий пилоты самостоятельно принимают решение о взлете и посадке.

Аэропорты работают в штатном режиме. Наземные и диспетчерские службы осуществляют прием, отправку и обслуживание самолетов в самых сложных метеоусловиях. Видимость на аэродромах достаточная, отметил собеседник агентства.

Тем временем столичные автомобилисты встали в девятибалльных пробках.

По данным сервиса "Яндекс. Пробки", загруженность столичных дорог на 16 часов в пятницу достигла 9 баллов. "Город стоит", — сообщают в Яндексе.

По данным департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, на дорогах большое количество снега, что сильно затрудняет движение транспорта и влияет на трафик. Также движение затрудняют низкие скорости и большое количество дорожно-транспортных происшествий.

В связи с этим водителям предлагают отказаться от поездок на личном транспорте и использовать городской.