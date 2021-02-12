"Мы рады сообщить, что продлено время работы наших основных выставочных и экспозиционных площадок. Теперь и по воскресеньям здания Третьяковской галереи открыты для вас до позднего вечера. С 14 февраля по 28 марта 2021 года время работы выставок и постоянной экспозиции в Главном здании в Лаврушинском переулке продлено до 21:00", — говорится в сообщении.

Продлевается также время работы выставок и постоянной экспозиции в Новой Третьяковке на Крымском валу до 23 мая, а в Западном крыле Новой Третьяковки — по 9 мая включительно.