"В текущем году запланированы новые авиарейсы из аэропорта в Минводах в Нижневартовск, Махачкалу, Белгород, Волгоград, Курск, Липецк, Чебоксары, Элисту, Ярославль. В столицу Дагестана также можно будет улететь и из Ставрополя. Прорабатывается вопрос открытия рейса в Белгород. По сравнению с 2020 годом в 2021 году планируется увеличить авиапассажиропоток почти в 1,5 раза", — говорится в сообщении.

Ранее в министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона "Интерфаксу" сообщали, что в 2021 году авиарейсы из Ставрополя в Санкт-Петербург станут ежедневными, тогда как ранее выполнялись трижды в неделю. Кроме того продолжат субсидироваться еще два направления, которые остались востребованы у жителей края с прошлого года. Это — Сочи-Ставрополь и Сочи- Минеральные Воды. В частности, из Ставрополя в Сочи в 2021 году можно будет летать круглый год с частотой 2 раза в неделю.

Также в текущем году планируется восстановить международные рейсы "Минеральные Воды- Стамбул" и "Минеральные Воды- Ереван".

Международные аэропорты "Минеральные Воды" и "Ставрополь" входят в холдинг "Новапорт". "Новапорт" принадлежит группе AEON Corporation Романа Троценко.

По итогам минувшего года аэропорт Минвод сократил пассажиропоток на 28,8%, обслужив 1,798 млн пассажиров, аэропорт Ставрополя — почти на 22%, обслужив порядка 338 тыс. человек.