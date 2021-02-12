Ранее в министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона "Интерфаксу" сообщали, что в 2021 году авиарейсы из Ставрополя в Санкт-Петербург станут ежедневными, тогда как ранее выполнялись трижды в неделю. Кроме того продолжат субсидироваться еще два направления, которые остались востребованы у жителей края с прошлого года. Это — Сочи-Ставрополь и Сочи- Минеральные Воды. В частности, из Ставрополя в Сочи в 2021 году можно будет летать круглый год с частотой 2 раза в неделю.
Также в текущем году планируется восстановить международные рейсы "Минеральные Воды- Стамбул" и "Минеральные Воды- Ереван".
Международные аэропорты "Минеральные Воды" и "Ставрополь" входят в холдинг "Новапорт". "Новапорт" принадлежит группе AEON Corporation Романа Троценко.
По итогам минувшего года аэропорт Минвод сократил пассажиропоток на 28,8%, обслужив 1,798 млн пассажиров, аэропорт Ставрополя — почти на 22%, обслужив порядка 338 тыс. человек.