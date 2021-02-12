Прошлым летом министерство туризма Турции в связи с коронавирусом разработало перечень строгих требований к отелям с числом номеров больше 50, без выполнения которых они не смогут открыться. Отели, которые соответствуют этим условиям, получают сертификаты безопасности – Safe Tourism Certificate. С 1 января 2021 года сертификацию должны проходить гостиницы с номерным фондом от 30 комнат.

«1028 объектов размещения Стамбула принимают меры безопасности против коронавируса. Таким образом, 86% гостиниц города прошли сертификацию на соответствие требованиям Минтуризма Турции», — пишет издание со ссылкой на губернатора Стамбула.

Как отмечает агентство, 148 объектов размещения города, или 14%, прекратили свою деятельность, а еще шесть были закрыты в связи с несоблюдением противоэпидемиологических требований. Еще 13 гостиниц с номерным фондом менее тридцати комнат освобождены от сертификации.