"В этом году, как никогда, из-за аномально тёплой погоды осенью и зимой отдыхающие длительное время находятся на пляжах", — сообщила "Интерфаксу" президент ассоциации пляжей Сочи Елена Дорогинина в пятницу.

По ее словам, как только синоптики предупредили об ожидающейся тёплой погоде, руководители пляжных территорий подготовили альтернативные виды отдыха в межсезонье.

"Мы создали на пляжах условия для комфортного отдыха у моря осенью, зимой и весной. Установили скамейки, кресла, диванчики, пуфики, качели, различные аттракционы, предусмотрели музыкальное сопровождение, возможность выпить чай или кофе. Отдыхающие стали проводить на пляжах длительное время и даже танцевать", — рассказала Дорогинина.

"Официальный статус "зимний пляж" получили 22 территории у моря", — добавила она.

Собеседница агентства также отметила, что в Сочи порядка 200 пляжей, где сейчас очень много отдыхающих.

"В перспективе все пляжи будут адаптированы для маломобильных граждан и возможности комфортно отдохнуть у моря круглый год", — сказала Дорогинина.

Как сообщалось, в феврале в Сочи сохраняется тёплая погода, столбик термометра поднимается до плюс 20 градусов.