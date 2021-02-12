По ее словам, как только синоптики предупредили об ожидающейся тёплой погоде, руководители пляжных территорий подготовили альтернативные виды отдыха в межсезонье.
"Мы создали на пляжах условия для комфортного отдыха у моря осенью, зимой и весной. Установили скамейки, кресла, диванчики, пуфики, качели, различные аттракционы, предусмотрели музыкальное сопровождение, возможность выпить чай или кофе. Отдыхающие стали проводить на пляжах длительное время и даже танцевать", — рассказала Дорогинина.
"Официальный статус "зимний пляж" получили 22 территории у моря", — добавила она.
Собеседница агентства также отметила, что в Сочи порядка 200 пляжей, где сейчас очень много отдыхающих.
"В перспективе все пляжи будут адаптированы для маломобильных граждан и возможности комфортно отдохнуть у моря круглый год", — сказала Дорогинина.
Как сообщалось, в феврале в Сочи сохраняется тёплая погода, столбик термометра поднимается до плюс 20 градусов.