В 2014 году началась обширная реконструкция и техническое переоснащение с элементами реставрации ансамбля Императорской фермы, а также приспособление ее помещений для современного использования.

После окончания работ здесь разместят административно-бытовой корпус, досуговый центр с кафе, музейный комплекс, многофункциональный корпус со складскими и бытовыми помещениями, птичник для домашних птиц, питомник для овец и коз, а также конюшню. Кроме того, предусмотрены хозяйственно-складской павильон для бытовых отходов и площадка-склад для сыпучих дорожных материалов.

В двух из семи зданий фермы — в Корпусе высочайшего присутствия и Смотрительном доме — будет работать представительская служба музея-заповедника "Царское Село".

Комплекс зданий, больше похожий на небольшой рыцарский замок, чем на скотный двор, был построен в Александровском парке в 1822 году. Автором проекта был работавший в России шотландский архитектор Адам Адамович Менелас.

Возвести ферму рядом с Александровским дворцом приказал Александр I: император планировал начать там животноводство с использованием передовых методов и проведением селекционной работы. Кроме коров на ферме держали овец-мериносов, из шерсти которых были изготовлены некоторые предметы одежды Александра, а также лошадей. В комплекс Императорской фермы вошел коровник на 84 стойла, Молочный флигель с маслобойней и ледником, а также молочный погреб и сыроварня. Тут же располагался Смотрительный дом для управляющего фермой, сараи для экипажей и сена и другие хозяйственные постройки.

Над комплексом возвышалась пятнадцатиметровая круглая башня, названная "Корпусом высочайшего присутствия": это жилое помещение всегда держали наготове на случай приезда на ферму членов царской семьи. В башне были обустроены четыре комнаты для отдыха, кабинет, две гостиные, столовая и кухня. На самом ее верху оборудовали смотровую площадку.