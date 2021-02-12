Как сообщает пресс-служба регионального Минтранса, всего в первый месяц года через аэропорты края было отправлено 488,2 тыс. пассажиров, количество прибывших составило 449,7 тыс. человек.

Так, пассажиропоток аэропорта Краснодара составил 269 тыс. человек, Сочи — 601,6 тыс. пассажиров, Анапы — 53,45 тыс. человек, Геленджика — 14 тыс.

ООО "Аэродинамика" (прежнее название — "Базэл Аэро") управляет аэропортами Краснодара, Анапы и Сочи. Последний также контролирует аэропорт Владивостока. По итогам 2020 года они вместе обслужили почти 13 млн человек.

Аэропорт "Геленджик", ранее также входивший в "Базэл Аэро", теперь принадлежит банку ВТБ и Таймуразу Боллоеву (основатель пивоваренной компании "Балтика"). Они владеют по 49,5% в уставном капитале.