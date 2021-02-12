"В связи с неблагоприятными погодными условиями в 13:00 будет перекрыт рейд через Севастопольскую бухту. Катера и паром временно приостановят свою работу", — говорится в сообщении.

Вместо катеров для перевозки горожан и туристов между северной и южной сторонами Севастополя будут запущены автобусы.

Ранее главное управление МЧС по Севастополю предупредило об усилении 12 февраля ветра до 20 м/с и о дожде, переходящем в мокрый снег.

Как сообщалось, с января паром в Севастополе не работает из-за штормов примерно дважды в неделю, при этом катера останавливаются редко. Несколько недель назад шторм повредил городскую набережную: предстоит восстановить 150 кв. м покрытия.