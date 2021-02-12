"Если говорить о российском уровне, у нас второй раз успешно размножились кустарниковые кенгуру, которых содержим только мы и еще один зоопарк в Нижнем Новгороде. На мой взгляд, это вполне себе успех. Здесь даже можно сказать, что отсутствие посетителей было плюсом, потому что животные достаточно пугливые", — рассказал Грачев на пресс-конференции в Екатеринбурге.

По его словам, кенгуру Хагена "хорошо сжились с режимом изоляции".

Также в зоопарке получили приплод от лис, от некоторых приматов. "В общем, у нас все идет своим чередом. Природу закрытием зоопарка не отменить", — сказал Грачев.

По словам директора зоопарка Светланы Прилепиной, приплод в учреждении получен от 33 видов животных — всего 125 голов.

Кустарниковые кенгуру Пол и Мэгги приехали в Екатеринбург из Москвы в 2019 году. В зоопарке отмечают, что первое время кенгуру вели себя очень осторожно и прятались при малейшем шуме или резком движении. Спустя полгода у пары появился детеныш — это был всего второй случай размножения кустарникового кенгуру в России.

Средняя длина взрослого кустарникового кенгуру Хагена составляет около 42-60 сантиметров, масса животного — около 5-6 килограммов. Темная шерсть на спине животного растет по направлению к голове, сама голова маленькая, узкая и заостренная вперед.

С конца марта и почти до конца июля 2020 года Екатеринбургский зоопарк был закрыт для посетителей из-за пандемии коронавируса. По словам Прилепиной, всего зоопарк был закрыт 119 дней.

Двери учреждение открыло 25 июля — при соблюдении ограничений.