По его словам, кенгуру Хагена "хорошо сжились с режимом изоляции".
Также в зоопарке получили приплод от лис, от некоторых приматов. "В общем, у нас все идет своим чередом. Природу закрытием зоопарка не отменить", — сказал Грачев.
По словам директора зоопарка Светланы Прилепиной, приплод в учреждении получен от 33 видов животных — всего 125 голов.
Кустарниковые кенгуру Пол и Мэгги приехали в Екатеринбург из Москвы в 2019 году. В зоопарке отмечают, что первое время кенгуру вели себя очень осторожно и прятались при малейшем шуме или резком движении. Спустя полгода у пары появился детеныш — это был всего второй случай размножения кустарникового кенгуру в России.
Средняя длина взрослого кустарникового кенгуру Хагена составляет около 42-60 сантиметров, масса животного — около 5-6 килограммов. Темная шерсть на спине животного растет по направлению к голове, сама голова маленькая, узкая и заостренная вперед.
С конца марта и почти до конца июля 2020 года Екатеринбургский зоопарк был закрыт для посетителей из-за пандемии коронавируса. По словам Прилепиной, всего зоопарк был закрыт 119 дней.
Двери учреждение открыло 25 июля — при соблюдении ограничений.