«Миланский собор будет работать по будням с 10:00 до 17:00. Посетителям следует заранее позаботиться о билетах и приобрести их онлайн на сайте www.duomomilano.it. Для участников организованных экскурсий с гидом предоставляется скидка 20%», — пишет издание со ссылкой на обслуживающую компанию Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano.

По словам протоиерея собора Джанантонио Боргоново, достопримечательность никогда не закрывалась так надолго. «В 2019 мы поставили рекорд по посещаемости Миланского собора, а 2020 год был самым мрачным в истории. Мы надеемся, что открытие может стать началом постепенного восстановления, несмотря на то, что пандемия еще не закончилась», — сказал он.

Миланский собор был закрыт для широкой публики 5 ноября. Доступ в собор был разрешен только людям, которые хотели помолиться и исповедаться, а также для участия в богослужениях при условии соблюдения всех санитарных норм безопасности.