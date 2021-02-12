"Международный аэропорт "Воронеж" имени Петра I временно закрыт на прилёт/вылет по метеоусловиям (туман, замерзающий дождь, гололёд). Все службы, включая функционирующие в здании аэровокзала, работают в обычном режиме", — говорится в сообщении аэропорта.

Были отменены два рейса авиакомпании S7 из Москвы и в Москву. Самолет должен был сеть в Воронеже в 9:40 и отправиться обратно в 10:15. На 2 часа перенесен вылет в Москву самолета авиакомпании "Россия" — до 12:50.

Ожидается, что в ближайшее время метеоусловия улучшатся.