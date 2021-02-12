В частности, будут выполняться субсидированные рейсы в Астрахань, Волгоград, Воронеж, Грозный, Екатеринбург, Казань, Калининград, Махачкалу, Минеральные Воды, Нижнекамск, Нижний Новгород, Омск, Самару, Сочи, Уфу, Челябинск, Элисту. Рейсы в Воронеж и Элисту — новые направления полетов из Ростова-на-Дону. В программе софинансирования со стороны субъектов РФ участвуют Ростовская область, Республика Башкортостан, Республика Калмыкия, Республика Татарстан, Астраханская, Волгоградская, Воронежская, Омская и Челябинская области.

По словам представителя пресс-службы, в 2020 году перелеты по субсидируемым маршрутам в период их софинансирования субъектами РФ совершили 279,9 тыс. пассажиров. Всего в течение прошлого года из "Платова" выполнялись полеты по 16 субсидируемым маршрутам: в Астрахань, Волгоград, Грозный, Казань, Калининград, Махачкалу, Минеральные Воды, Нижнекамск, Нижний Новгород, Омск, Самару, Саратов, Сочи, Тюмень, Уфу и Челябинск. Большая часть этих направлений обслуживались базовым перевозчиком — авиакомпанией "Азимут", субсидируемые рейсы в Астрахань и Волгоград выполняла авиакомпания UTair.

В программе софинансирования в 2020 году приняли участие Ростовская область, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Астраханская, Волгоградская, Омская, Тюменская и Челябинская области.

Межрегиональные регулярные рейсы в 2020 году выполнялись из Ростова-на-Дону на 21 направлении.

Международный аэропорт "Платов" начал обслуживание коммерческих рейсов в декабре 2017 года. Базовым перевозчиком является авиакомпания "Азимут". По итогам 2020 года пассажиропоток аэропорта сократился на 31,8% по сравнению с 2019 годом и составил 2,086 млн человек.