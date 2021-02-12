«Сейчас проект, согласно которому появляется возможность биометрической идентификации личности при проведении предполетного досмотра, проходит общественное обсуждение. Система обработки биометрических данных позволит полностью автоматизировать прохождение предполетных процедур, с момента регистрации до посадки на самолет без предъявления бумажных документов, минимизировав участие человека», — пишет газета.

Как отмечает издание, чтобы получить такую возможность, гражданину России необходимо будет сдать данные в Единую биометрическую систему (ЕБС) в одном из отделений банков, а также дать согласие на использование биометрии в конкретных целях.

В «Домодедово» уже установлены автоматизированные турникеты (eGate) в зоне таможенного контроля, галерее вылета международных рейсов и всех выходов на посадку, в ближайшем будущем их также оснастят видеокамерами для распознавания лиц. Над внедрением биометрического контроля работают и в «Шереметьево». Там технологии уже используются для обеспечения транспортной и авиационной безопасности.

«Уровень безопасности при использовании биометрических данных существенно вырастет, но внедрение этих технологий требует и соответствующего развития государственных биометрических систем, являющихся неотъемлемой частью этого процесса», – цитирует газета пресс-службу аэропорта.

Как сообщают «Ведомости», для идентификации клиентов с использованием ЕБС организации должны обеспечить безопасность персональных данных, а также соблюсти требования по информационной безопасности. Также потребуется установить и настроить биометрические терминалы и обеспечить наличие согласия от пассажиров на получение услуги.