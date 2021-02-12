Проект рассказывает о проводившейся нацистами на оккупированных территориях СССР политике тотального уничтожения населения. Экспозиция состоит из трех частей: первые две раскрывают тему последовательного истребления деревень и городов, в третьей показаны судьбы пленных.

На выставке представлены документальные свидетельства многочисленных злодеяний нацистов. Большинство материалов — результат исследовательской работы последних лет, открывающей новые страницы истории Великой Отечественной.

"Архитектура выставки отсылает нас к русской деревне. Той, что была стерта с лица земли, сожжена, уничтожена, дома которой опустели и были заброшены. Она стала свидетелем страшного: истребления людей, бесчинств, невиданной ранее жестокости", — отметил на церемонии открытия директор музея Александр Борода.

Он осудил тех, кто сегодня пытается переписать историю и озвучить новые версии происходившего тогда.

"Перестать хранить в памяти факты этой чудовищной войны, этого страшнейшего времени в истории человечества означает отказаться от морали и нравственности как от ненужных качеств человеческой души, а также отказаться от совести и своего человеческого облика", — считает Борода.