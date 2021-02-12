"В условиях пандемии зоопарк был закрыт для посетителей 119 дней, в связи с этим, конечно, мы понесли серьезные экономические потери. Недополученная экономическая выгода составляла порядка 40 млн руб.", — сказала Прилепина на пресс-конференции в Екатеринбурге.

При этом она отметила, что в конце 2020 года администрация города полностью возместила зоопарку недополученную выгоду.

"Мы смогли возместить и зарплату прежде всего, и по кормам — все, что мы недополучили и летом, а мы потратили полностью все зимние месяцы путем передвижек бюджета", — рассказала директор.

Она также уточнила, что сотрудникам учреждения был произведен перерасчет по зарплате. "Конечно, они в период пандемии получили несколько меньше, но при этом они работали бесперебойно", — подчеркнула Прилепина.

"Мы сумели сделать все, чтобы животные не почувствовали никаких изменений, животные просто скучали по посетителям, но они были накормлены, ухожены. Сотрудники на работу выходили регулярно, ни одна служба в период пандемии не дала сбой", — отметила директор учреждения.

На настоящий момент, по словам Прилепиной, зоопарк вошел в новых год без долгов по коммунальным услугам и зарплате, а также с запасом кормов.

С конца марта и почти до конца июля 2020 года Екатеринбургский зоопарк был закрыт для посетителей из-за пандемии коронавируса. Двери для посетителей учреждение открыло 25 июля — при соблюдении ограничений.