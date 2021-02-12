АСИ предоставит Кузбассу свои методические рекомендации по организации промышленного туризма, будет координировать разработку новых производственных экскурсий, в том числе и межрегиональных.

"Промышленный туризм не ограничивается стенами какого-то промышленного предприятия, производства. Мы вместе с туристическими агентствами выстраиваем маршруты, задействован малый бизнес, индустрия гостеприимства. И создается такая новая, самостоятельная единица экономики, новая индустрия, которая может приносить доход, создавать рабочие места, привлекать туристов в территорию. И самое главное — это возможность узнавать истории людей, истории героев", — цитирует пресс-служба главу АСИ Светлану Чупшеву.

В регионе уже имеется опыт в организации промышленных туров, в частности, на АО "УК "Кузбассразрезуголь" (КРУ, предприятие сырьевого комплекса УГМК) туристы могут посетить разрез "Кедровский" в рамках тура по знаковым местам Кузбасса. Там их знакомят с современной технологией угледобычи и опытом предприятия по биологической рекультивации земель.

Кроме этого, в Кузбассе ряд предприятий, в том числе АО "УК "Кузбассразрезуголь", АО "СУЭК-Кузбасс" и "Азот" (входит в АО "СДС Азот"), уже разработали экскурсионные маршруты. Еще около 15 организаций заняты их формированием, после того, как маршруты протестируют, АСИ направит их местным властям.