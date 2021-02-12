"Праздник весны" — Новый год по лунному календарю — является одним из самых почитаемых в Китае. По традиции все члены семей собираются вместе, съезжаясь со всей страны. Это ведет к массовой миграции населения.

Праздник сопровождается массовыми гуляниями, карнавалами в городских парках, многолюдными застольями, что, может привести к активизации распространения вируса.

В нынешнем году власти призвали жителей не путешествовать из-за пандемии, и в целом праздничных мероприятий планируется мало. По предварительным данным министерства коммерции, праздники "на месте" проведут в 36 китайских городах.

Местные департаменты культуры и туризма, музеи и компании продвигают различные варианты культурного отдыха в интернете. Так, провинция Шэньси на выходных предлагает отправиться в "цифровые путешествия", а платформа подкастов Ximalaya запустила акцию под названием "С любовью проведи Новый год на месте" и предложила пользователям послушать 10 тыс. бесплатных аудиокниг.