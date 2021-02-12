По данным ведомства, число россиян, посетивших Грузию в первом месяце этого года, составило 5,5% всех иностранных визитеров, количество которых уменьшилось по сравнению с январем 2019 года более чем в 18 раз — до 34,909 тыс. человек. Из них туристов, то есть тех, которые провели в республике более 24 часов, было 29,442 тыс. человек (снижение в 12,4 раза).

По числу граждан, посетивших в минувшем месяце Грузию, Россия за год переместилась с третьего на четвертое место. Больше всего визитеров прибыло из Турции — 14,5 тыс. человек (снижение в 5,2 раза), а также из Армении — 3,875 тыс. человек (снижение в 23,6 раза) и Азербайджана — 3,138 тыс. человек (снижение в 39,7 раза). Далее следуют граждане России, Узбекистана, Украины, Казахстана, Белоруссии, Таджикистана, Франции, Германии, Болгарии, США, других стран, говорится в сообщении.

В 2020 года в Грузии побывали 1 млн 749,3 тыс. иностранных визитеров — в 5,3 раза меньше, чем в предыдущем году. В том числе туристов было 1 млн 88,7 тыс. человек (снижение в 4,7 раза). Доходы же от международного туризма, являющегося одним из ключевых секторов экономики страны, в прошлом году составили $541,7 млн — в 6 раз меньше, чем в 2019 году.

Из-за пандемии COVID-19 в Грузии с 21 марта 2020 года были закрыты для пассажиров как воздушные, так и сухопутные и морские границы страны. С 13 июля было снято ограничение на регулярные авиарейсы из Тбилиси только в направлении Мюнхена, Парижа и Риги, а с ноября было решено возобновить регулярное сообщение еще по 10 международным направлениям. Но из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса как грузинским, так и иностранным авиакомпаниям пришлось отменить или отложить на время уже запланированные авиарейсы.

Лишь с 1 февраля 2021 года в Грузии были сняты все ограничения на выполнение регулярных международных авиарейсов, хотя, пока по-прежнему закрыты для пассажиров сухопутные и морские границы страны.

Грузию, население которой составляет 3,7 млн человек, в 2019 году посетило рекордное количество иностранцев — 9 млн 358 тыс. человек, что на 7,8% больше, чем в 2018 году. Из них туристов было 5 млн 80,5 тыс. человек (рост на 6,8%).