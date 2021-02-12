По итогам квартала, завершившегося 31 декабря, компания зафиксировала чистый убыток в размере $412 млн, или $2,89 в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью в $76 млн, или 52 цента на акцию, за аналогичный период предыдущего года, сообщается в пресс-релизе.

Скорректированный убыток составил $2,64 в расчете на акцию против прибыли в $1,24 на акцию годом ранее.

Выручка Expedia в минувшем квартале упала на 67%, до $920 млн с $2,75 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали убыток на уровне $1,94 на акцию при выручке в $1,1 млрд.

"В четвертом квартале появились проблески надежды в виде одобренных вакцин, но рост числа случаев заражения по всему миру и повторяющееся закрытие различных рынков туристических услуг оказали воздействие", — заявил главный исполнительный директор компании Питер Керн.

По словам Керна, "обстановка продолжает оставаться непредсказуемой".

По итогам 2020 года в целом Expedia получила чистый убыток в размере $2,69 млрд, или $19 в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью в $565, млн $3,77 на акцию в 2019 году. Годовая выручка сократилась на 57%, до $5,2 млрд с $12 млрд. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал выручку на уровне $5,39 млрд.

Общий объем бронирований упал на 67% в четвертом квартале и на 66% за год.

Акции Expedia подешевели на 1,5% на дополнительных торгах в четверг после публикации отчетности. Основную сессию они завершили ростом на 0,7%. Капитализация компании с начала года увеличилась на 13,2%, до $12,1 млрд.