Пункт открыл один из частных медицинских центров, уточнил собеседник агентства и добавил, что пункт работает круглосуточно.

Как сообщалось, в начале сентября центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области открыл в международном аэропорту "Кольцово" Екатеринбурга пункт тестирования на коронавирусную инфекцию. Позднее пункт перешел в круглосуточный режим работы.

В начале февраля в аэропорту открылся второй пункт тестирования — "в связи с возобновлением аэропортом Екатеринбурга международного авиасообщения". Он также работает круглосуточно.

Оба пункта находятся в терминале B, пропускная способность каждого — 400 человек в сутки. Результат обследования из центров можно получить в течение 24 часов — для удобства они направляются на электронную почту.