"По результатам отбора Федерального агентства воздушного транспорта авиакомпания "Уральские авиалинии" стала участником программы субсидированных перевозок для жителей ДФО. Стоимость авиабилета (тарифа — ИФ) по двум маршрутам Благовещенск — Москва и Благовещенск — Санкт-Петербург составляет 9,7 тыс. рублей в одну сторону", — сообщает региональный Минтранс.

Субсидированная программа не отменяет действие круглогодичной программы спецтарифов для льготных категорий граждан по направлениям из Благовещенска в Москву, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь.

"Хочу обратить внимание жителей Амурской области, что федеральная программа субсидирования полетов в Москву и Санкт-Петербург для всех дальневосточников в этом году пилотный проект. Выделенные средства распределяет Росавиация по перевозчикам-участникам, выполняющим полеты в ДФО. Насколько их достаточно, какое количество человек сможет воспользоваться тарифом — пока не будем прогнозировать", — приводятся в сообщении слова губернатора региона Василия Орлова.

Как сообщалось, в мае 2015 года авиакомпания "Россия", входящая в группу "Аэрофлот", отменила полеты по маршруту Москва-Благовещенск, которые выполняла с августа 2014 года на самолетах Boeing-767-300. "Россия" решила отказаться от эксплуатации самолетов этого типа, а взлетная полоса аэропорта Благовещенска не отвечает техническим требованиям для приема самолетов другого типа, которые использует авиакомпания.

Выполнение рейсов из Москвы в аэропорт Благовещенск осуществляют авиакомпании "Уральские авиалинии" и S7.