"Стоимость авиабилета составляет 10 200 рублей в одну сторону, включая все таксы и сборы. Билеты по субсидируемому тарифу доступны для всех жителей ДФО, имеющих постоянную регистрацию в регионе", — говорится в сообщении "Аэрофлота".

Льготные тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний группы "Аэрофлот" в экономическом классе из Владивостока/Петропавловска-Камчатского/Хабаровска/Южно-Сахалинска/Магадана в Москву и обратно.

Как сообщалось, в середине января "Аэрофлот" приостановил продажу субсидируемых билетов на перелеты с Дальнего Востока и внутри Дальневосточного федерального округа (ДФО) в связи с освоением выделенных на это бюджетных субсидий. Все билеты были распроданы за 11 дней. Компания обещала возобновить продажи при поступлении дополнительных субсидий.

Изначально в госбюджете на этот год на программу субсидирования перелетов с Дальнего Востока, в Симферополь и Калининград (утверждается одним постановлением) было выделено 5,8 млрд руб. Воспользоваться перевозками по льготным ценам могли только определенные категории пассажиров: граждане РФ до 23 лет и старше 55 лет (мужчины — старше 60), инвалиды и сопровождающие их лица, многодетные семьи.

В конце января премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о выделении дополнительных 5 млрд руб. субсидий на авиаперевозки пассажиров на Дальний Восток. А в феврале вышло постановление, в соответствии с которым субсидируемые авиабилеты на такие рейсы стали доступны для всех жителей ДФО.