"Кешбэк – прекрасная программа стимулирования внутреннего туризма. Однако по оценкам рынка, она на санаторно-курортный комплекс оказывает меньше влияния. Поэтому нашим профильным ассоциациям следует помочь усилить продвижение программ реабилитации после коронавируса на базе санаториев. Это можно сделать разными методами, например, отдельно выделить на сайте", — сказала управляющий партнер здравницы "Лаго-Наки" Татьяна Мамонтова во время онлайн-конференции.

Она отметила, что санаторий, расположенный в Адыгее, предлагает реабилитационные программы от 10 до 20 дней, они направлены на восстановление здоровья после перенесенной коронавирусной инфекции, однако пациенты редко выбирают их, поскольку ошибочно думают, что им не нужна реабилитация после болезни.

"Большая часть людей, переболевшие коронавирусом без осложнений, думают, что им это не нужно. Они отправляются в санаторий, чтобы подлечить, к примеру, спину, а врачи их направляют на реабилитацию от COVID-19. Сейчас у нас всего 9 продаж с середины декабря. Для продвижения объектов и реабилитационных программ требуется дорогостоящая реклама, у многих ресурсы ограничены", — пояснила она.

Инициативу по продвижению реабилитационных программ поддержал и главный врач санатория "Сергиевские минеральные воды" в Самарской области Олег Сментына.

"Сотрудниками центра разработаны две программы оказания помощи по медицинской реабилитации больных после перенесенного коронавируса (от 10 до 14 дней). За время действия второго этапа кешбэка акцией воспользовались 14 человек (из Самарской, Оренбургской, Свердловской областей, Татарстана, Коми, Москвы и ХМАО)", — отметил он.

Главврач рассказал, что реабилитация включает лечебную физкультуру, дыхательную гимнастику, ручной массаж, проводятся также занятия по психологической коррекции пациента и другие программы.

"С октября 2020 года на реабилитацию в учреждение поступили более 600 человек в возрасте от 32 до 88 лет (средний возраст – 61 год) и свыше 97% выписались из него с положительной динамикой здоровья. Граждан принимаем как по ОМС, так и на коммерческой основе", — сообщил Сментына.

Фото: Санаторий "Знание"

"Мы все с нетерпением ждем третьего этапа программы кешбэка. Со своей стороны мы готовы включиться в стимулирование продаж. Хочу отметить, что было недостаточно продвижения по первым двум этапам. В основном у нас продажи шли через наш сайт. Также, к несчастью, в прошлый раз этап совпал с введением дополнительных ограничений в регионах из-за коронавируса. В рамках двух этапов программы кешбэка мы оздоровили 1245 человек на сумму около 57 млн рублей. Надеемся на более успешное проведение третьего этапа, потому что есть запрос от туристов. Им нужна эта психоэмоциональная разгрузка", — заявила коммерческий директор "РЖД-Здоровье" Инна Чулкова.

В свою очередь, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин заявил, что для туркомпаний тема реабилитации после коронавируса останется нишевой и забота по продвижению специфичного продукта должна лечь на плечи государства.

"Мы работаем с программами по реабилитации с осени 2020 года, однако из 350 санаториев-партнеров по всем регионам их предлагают не более 25. Это и Ленинградская область, и Кавминводы, и Белокуриха, но их меньше 10%. Спрос на них достаточно скоромный: мы можем похвастаться продажей 20 туров", — пояснил он.

Как отметил Ромашкин, продвигать такой продукт достаточно сложно, к этому можно добавить и ряд других факторов, например, сомнения потенциальных туристов в качестве наполнения курсов реабилитации, слабом продвижении программ.

Вместе с тем, он согласился с другими экспертами, что очередной этап распродажи туров с кешбэком поможет простимулировать спрос на реабилитационные программы в санаториях России.

Ранее сообщалось, что программы восстановления после коронавируса разработали более 40 объектов размещения Крыма, еще 10 – работают над этим направлением. Первые такие курсы реабилитации были запущены еще летом, с тех пор спрос на них по ряду объектов вырос более чем в два раза.