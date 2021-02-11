Рейсы запланированы в период с 17 февраля по 24 марта из нижегородского аэропорта "Стригино". Полеты будут выполняться по средам.

Вылет из Нижнего Новгорода будет осуществляться в 23:35 с прибытием в аэропорт Гейдар Алиев в 3:35. В обратном направлении вылет будет осуществляться в 4:35 с прибытием в Нижний Новгород в 6:35.

Кроме того, в марте 2021 года рейсы из Екатеринбурга в Азербайджан планирует возобновить авиакомпания "Уральские авиалинии".

Согласно расписанию, опубликованному на сайте екатеринбургского аэропорта "Кольцово", рейсы в Баку будут выполняться по четвергам на самолетах Airbus. Период выполнения полетов — с 4 по 25 марта.