"S7 Airlines увеличила число разрешенных к перевозке в салоне самолета животных с двух до пяти. При этом на отдельном месте рядом с хозяином могут путешествовать не более двух питомцев, остальные размещаются под впередистоящим креслом", — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что новые правила перевозки животных вступают в силу 15 февраля 2021 года

"Мы разрешили перевозку животных на соседнем кресле в декабре прошлого года и отмечаем высокий спрос на новый сервис. Только с начала года услугой перелета на отдельном месте воспользовалось более 400 путешественников — конечно, в полете хочется быть рядом с питомцем. Мы внимательно относимся к обратной связи от пассажиров, поэтому теперь в салоне самолетов S7 Airlines могут одновременно лететь до пяти животных. При этом все правила размещения любимцев, которые учитывают строгие требования безопасности полетов и интересы всех пассажиров на борту, сохраняются", — сообщила директор департамента пассажирского опыта S7 Group Светлана Кулюкина, слова которой приведены в сообщении.

Компания отмечает, что перелет животного на соседнем кресле нужно запланировать заранее и сразу оформить билет на два места — на себя и на животное. В салоне животное может размещаться только в экономическом классе, на месте у окна рядом со своим хозяином. В течение всего полета кошка, собака или птица должна оставаться внутри жесткого контейнера, не превышающего по длине-ширине-высоте 55х40х40 см. Контейнер закрепляется на кресле специальными ремнями безопасности (поэтому исключается перевозка в мягких переносках). Вес животного с учетом контейнера не должен превышать 23 кг.

Второй вариант перелета питомца в салоне — под впередистоящим креслом. В таком случае питомец весом не более 10 кг размещается в контейнере высотой не более 20 см или в мягкой закрывающейся сумке-переноске не больше 55х40х25 см.