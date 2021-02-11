Отмечается, что вокзал будет включать в себя современный пассажирский терминал европейского уровня и две платформы для поездов дальнего следования. Он объединит станцию МЦК "Локомотив", станцию метро "Черкизовская", а также наземный транспорт и поезда дальнего следования.

"Восточный" станет частью уникального транспортного хаба, который объединит кольцо, метро, наземный городской транспорт и поезда дальнего следования. Ожидаем, что после открытия вокзала "Восточный" пассажиропоток ТПУ "Черкизово" увеличится на треть — до 74 тыс. пассажиров в сутки, включая 24,5 тыс. пассажиров поездов дальнего следования", — привели слова заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова в пресс-службе столичного дептранса.

В ведомстве уточняют, что вокзал поможет разгрузить Курский вокзал и участок Каланчевская — Курская, а станции метро "Курская" и "Чкаловская" разгрузятся на 25 тыс. человек в сутки.

Жителям Нижнего Новгорода и Иваново вокзал поможет сэкономить 20-30 минут в день на поездках в Москву, им удобнее будет пересаживаться на метро, МЦК и наземный транспорт, поясняют в дептрансе. Также на станции МЦК "Локомотив" появится дополнительный вход, и будет сооружен второй терминал.

Кроме того, на прилегающей территории появятся остановка наземного городского пассажирского транспорта и перехватывающая парковка, поясняют в ведомстве.

Как сообщил заместитель генерального директора ОАО "РЖД — начальник Центра по развитию Центрального и Санкт-Петербургского транспортных узлов Олег Тони, ввод объекта запланирован к 1 мая, первых пассажиров вокзал примет 29 мая.

На "Восточный" планируется перевести 27 пар поездов дальнего следования с Курского вокзала, в том числе: поезда "Ласточка" и "Стриж", следующие по маршрутам Москва-Нижний Новгород и Москва-Иваново, транзитные поезда, следующие из Санкт-Петербурга и Мурманска в Адлер, Анапу, Белгород, Владикавказ, Волгоград, Ейск, Кисловодск, Махачкалу, Новороссийск, Челябинск и другие города России.

Для пропуска поездов дальнего следования к вокзалу "Восточный" будет задействован III (транзитный) главный путь МЦК, что никак не повлияет на график движения пассажирских поездов по кольцу.