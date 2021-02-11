"Я думаю, у нас потребность, наверное, в пяти самолетах есть. И нам без разницы новые они или нет. Сейчас пока непонятная ситуация с "выдачей" бортов, но, я думаю, что решение будет к марту. В целом, мы сейчас больше рассматриваем вторичный парк "Суперджетов", — сказал он.

По его словам, в настоящее время в парке перевозчика шесть летающих Superjet 100, еще один стоит на восстановлении — его двигатели отданы в ремонт.

Лапин пояснил, что "ИрАэро" также рассматривает вариант пополнения своего авиапарка самолетами Airbus.

"У нас сейчас достаточно много обязательств, как по субсидированным маршрутам, так и по перевозкам вахтовиков. И уже есть маршруты, которые переросли возможности "Суперджета". В данный момент мы рассматриваем возможность привлечения в парк иностранной техники, в том числе Airbus", — сказал он.

Лапин уточнил, что иностранная техника необходима "чисто под коммерческие маршруты". "Но я пока не готов сказать, сколько мы сможем взять иностранных самолетов, когда и на каких условиях. Пока это очень сложный паззл. И у нас есть определенный негативный опыт с Boeing 777, который мы, конечно, учитываем", — сказал он.

Пополнять парк региональным самолетом Ил 114-300 перевозчик не намерен, пояснил Лапин.

"У меня скептическое отношение к его пассажировместимости — до 70 человек. Смотрите, у нас в парке Ан-24, который берет на борт 50 пассажиров. Мы на практике убедились, что это более чем достаточный объем для большинства региональных трасс. Его стандартная загрузка — 35-40 человек. Получается, что лайнер на 70 мест будет летать у нас полупустой, а это удар по экономике", — сказал он.

Парк судов "ИрАэро", базирующейся в Иркутске, состоит из самолетов трех типов: Superjet 100, а также Ан-24/26/26-100 и Bombardier CRJ-200. В настоящее время перевозчик выполняет рейсы в/из Иркутска, Хабаровска, Абакана, Якутска, Барнаула, Владивостока, Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Красноярска, Кызыла, Магадана, Москвы, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Нового Уренгоя, Оренбурга, Пензы, Санкт-Петербурга, Саратова. В 2020 году компания перевезла 592 тыс. пассажиров.