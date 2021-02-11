"Ставропольский край активно принимал участие в программе кешбэка. В первом этапе участвовали 47 объектов размещения (и гостиницы, и санатории), во втором – 69, и сейчас, после объявления третьего этапа, почти все санаторно-курортные организации планируют принять участие в программе", — рассказала она на онлайн-конференции.

Как отметила Шконда, в 2020 году на оздоровление в регион Кавминвод прибыло около 460 тыс. туристов.

"С 1 июня у нас восстановили свою деятельность 115 санаториев из 124. За 2020 год на лечение и оздоровление в Кавминводы прибыло около 460 тыс. человек, это около 80% всего турпотока. Для тех, кто сейчас хочет пройти реабилитацию после перенесенного коронавируса, в каждом санатории разработан специальный комплекс процедур. Они направлены на укрепление иммунитета, повышение выносливости организма, воздействуют на нервную, дыхательную и сердечно-сосудистую систему", — пояснила она.

Замминистра добавила, что на сегодняшний деть все санатории Ставропольского края воспользовались господдержкой и региональной поддержкой.

"На региональном уровне мы снизили ставку на налог на имущество на 50%, снижена ставка по упрощенной системе налогообложения, предоставление микрозаймов для малых предприятий из пострадавших отраслей и другие", — сказала Шконда.

Также в качестве региональной поддержки санатории в 2020 году получили субсидии на финансовое обеспечение расходов на проведение ПЦР-тестов на COVID-19 и соблюдение других требований санитарной безопасности Роспотребнадзора.