"(Поезд — ИФ) оформлен в фирменном стиле российского туристического проекта, который охватывает места пребывания членов царской семьи в последние годы их жизни. В первый рейс поезд отправится 20 февраля", — говорится в сообщении.

"Императорский маршрут" будет курсировать по выходным по специальному расписанию и с минимальным количеством остановок.

Из Екатеринбурга поезд отправляется в 08:29 (по местному времени), из Алапаевска — 18:56. Время в пути составит 2 часа 55 минут. Для сравнения, обычный пригородный поезд Екатеринбург — Алапаевск идет 4 часа 40 минут.

Отмечается, что совершить поездку на поезде можно только в рамках экскурсионного тура от оператора проекта.

Так, пассажиры поезда могут сфотографироваться в специальной фотозоне, которая имитирует интерьер времен российского императора. Желающие смогут примерить исторические костюмы и прослушать рассказ о династии Романовых, воспользовавшись аудиогидом.

Вагон оснащен системами кондиционирования и обеззараживания воздуха, экологичными туалетами, информационным табло и видеомониторами. Для пассажиров оборудованы мягкие кресла с возможностью регулировки угла наклона спинки, персональными розетками и аудиомодулями.

Кроме того, в поезде смогут проехать маломобильные граждане — для них оборудовано специализированное купе и подъемное устройство для посадки/высадки инвалида-колясочника.

В СвДЖ уточняют, что вагон приобретен АО "Свердловская пригородная компания" (СПК, филиал ОАО "РЖД") в лизинг при поддержке правительства Свердловской области. Проект "Императорский маршрут" реализован правительством Свердловской области, Центром развития туризма Свердловской области, Свердловской пригородной компанией и Фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество".

Первый поезд, оформленный в фирменном стиле туристического проекта "Императорский маршрут", СвЖД запустила в 2018 году на направлении Тюмень — Тобольск.