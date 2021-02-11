Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России, омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы, владелец сети ресторанов "Мясо&Рыба" Сергей Миронов заявил "Интерфаксу", что выручка ресторанов и количество гостей в одной пропорции увеличились на 20%.

"Сейчас работает отложенный спрос. Сняли ограничения на ночную работу ресторанов — количество вечерних гостей очень серьезно увеличилось. В целом, отмена ограничений позитивно подействовала на ресторанный бизнес", — отмечает Миронов в четверг.

По его словам, существенно изменилась выручка ночных клубов и баров, так как первые в связи с ограничениями столичных властей не работали, а бары были вынуждены закрываться после 23:00.

Владелец холдинга RESTart Vasilchuk Brothers (фудмолл "Депо Москва", "Чайхона N1") Алексей Васильчук заявил "Интерфаксу", что выручка ресторанов в будние дни увеличилась на 10%, а в выходные — на 30% — 50%. Количество гостей в ресторанах в вечернее время значительно возросло.

В свою очередь создатель и владелец ряда столичных баров Help&friends bar, Black Hat bar, Stay True bar, Law&son bar Дмитрий Соколов сообщил "Интерфаксу", что средняя выручка по итогам двухнедельного снятия коронавирусных ограничений увеличилась на 35%.

При этом, как отметил Соколов, "по сравнению с прошлым годом, падение выручки баров составляет 30%, а средний чек гостей уменьшился на 20%".

Ранее в четверг первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий городской департамент торговли и услуг, сообщил, что выручка столичных ресторанов и баров в выходные после снятия коронавирусных ограничений выросла примерно на 50-70%, а в некоторых заведениях выручка выросла в 2-3 раза в зависимости от количества гостей.

В конце января мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 27 января снимается запрет на оказание услуг общественного питания и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, в том числе в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке, боулинг-клубах, картинг-центрах, в период с 23:00 до 6:00.

Работа предприятий общепита и развлекательных заведений в Москве была запрещена ночью — с 23:00 до 6:00 — с 13 ноября 2020 года. Ограничение ввели в связи с угрозой распространения COVID-19.