В этот день будет выполнен чартерный рейс, а с 18 февраля будет открыто регулярное авиасообщение, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе "Азимута". Регулярные рейсы будут выполняться раз в неделю.

Правительство РФ разрешило возобновить регулярные рейсы в Ереван, приостановленные прошлогодней весной из-за пандемии COVID-19, с 15 февраля.

Как сообщалось, аналогичным образом "Азимут" начнет выполнять рейсы в Ереван из Минеральных Вод: 13 февраля будет выполнен чартерный рейс, а с 16 февраля начнутся регулярные. В конце прошлого года авиакомпания возобновила чартерные (только для определенных категорий пассажиров) рейсы в столицу Армении из Уфы.