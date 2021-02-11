Ранее сообщалось о планах авиакомпании приступить к выполнению рейсов по данному маршруту с 11 февраля, с периодичностью раз в неделю. В пресс-службе уточнили, что дата открытия рейсов изменилась из-за недостаточного спроса на это направление.

По маршруту Екатеринбург — Минск "Уральские авиалинии" ранее полеты не осуществляли.

Рейсы в иностранные государства из международного аэропорта Екатеринбурга возобновлены с 8 февраля, так же как из аэропортов Астрахани, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска.