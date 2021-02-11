"По предварительным данным министерства курортов и туризма, было приобретено более 9,5 тысячи путевок, из них порядка половины приходится на санаторно-курортное оздоровление, в том числе на программы по оздоровлению и восстановлению после COVID-19", — говорится в сообщении со ссылкой на главу ведомства Вадима Волченко.

Всего во втором этапе программы приняли участие 9 крымских туроператоров и 85 объектов размещения, в том числе санаторно-курортные комплексы и 16 санаториев.

По словам министра, туроператоры подтверждают растущий тренд на оздоровление. Он привел данные "Алеан", согласно которым спрос на санаторно-курортное лечение в феврале-марте бьет рекорды: доля Крыма в продажах санаторного направления составляет около 40%, а в целом спрос в межсезонье по сравнению с прошлым годом увеличился почти в 1,5 раза.

Как сообщалось, программы восстановления после коронавируса разработали более 40 объектов размещения Крыма, еще 10 — работают над этим направлением. Первые такие курсы реабилитации были запущены еще летом, с тех пор спрос на них по ряду объектов вырос более чем в два раза.

Программа кэшбэка на туры по России реализована Ростуризмом для поддержки пострадавшего от пандемии коронавируса внутреннего туризма, правительство выделило на ее проведение 15 млрд рублей. Первый этап распродажи прошел с 21 по 28 августа, второй — с 15 октября по 5 декабря. В рамках акции можно было приобрести туры или размещение в отелях продолжительностью от двух ночей без ограничений по стоимости тура и получить 20% потраченной суммы обратно.

По данным Ростуризма, в рамках двух этапов программы кэшбэка туристы потратили на путешествия по России 6,5 млрд рублей и получили обратно от государства 1,2 млрд рублей, в акции приняли участие 300 тыс. человек. Оставшиеся от реализации программы средства было решено перенести на 2021 год.