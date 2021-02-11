Такое снижение в аэропорту объясняют ограничениями в связи с пандемией коронавируса.

В том числе аэропорт в прошлом году обслужил почти 21,3 тыс. пассажиров международных рейсов. Было выполнено 8,210 тыс. самолетовылетов.

Самыми востребованными направлениями были Москва, Владивосток, Хабаровск, Новосибирск и региональные рейсы внутри Сахалинской области (на Курильские острова и север Сахалина).

В 2019 году услугами аэропорта воспользовались более 1,3 млн человек, что на 14% превысило показатель 2018 года.