"ОЭЗ на Байкале создана в 2007 году. Прошло 14 лет — она пустая. Это такой значительный брак в работе. Эти решения давно принимались и, видимо, недостаточно были сбалансированы с инвестиционным спросом. Мы сейчас таких ошибок стараемся избегать, у нас получается. Но вот эти старые проблемы — их тоже надо решать", — сказал вице-премьер журналистам в четверг.

Трутнев подчеркнул, что дальнейшее строительство инфраструктурных объектов для ОЭЗ будет сопряжено с появлением новых резидентов. Аналогичные подходы, по его словам, действуют на территории всего Дальнего Востока.

"Что касается дальнейшей инфраструктуры, то мы на те же грабли, что наши предшественники, точно наступать не планируем. Инфраструктура появится тогда, когда появится инвестор. Мы ни один бюджетный рубль не будем тратить просто так. Как только требуется вложение бюджетного финансирования, мы заключаем обязывающее соглашение, и бюджетные инвестиции возникают только напротив частных — при этом с мультипликатором один к десяти (рубль бюджетных инвестиций к 10 рублям частных — ИФ)", — отметил он.

Вице-премьер уточнил, что к развитию ОЭЗ будет привлечена Корпорация развития Дальнего Востока, также над этим работают местные власти. "Мы вместе с Алексеем Самбуевичем (Цыденов, глава Бурятии — ИФ) поставили задачу, чтобы "Байкальская гавань" была наполнена инвесторами. И дело не только в инвестициях. Вдоль берега Байкала каждое лето стоит куча палаток. Все удобства и воздействие на экологию можно догадываться (какие — ИФ)", — сказал Трутнев.

ОЭЗ "Байкальская гавань" была создана в 2007 году на территории Прибайкальского района Бурятии сроком на 49 лет. За годы существования из бюджетов всех уровней в инженерную инфраструктуру ОЭЗ направлено порядка 5 млрд рублей. В 2018 году полномочия и имущественный фонд "Байкальской гавани" был передан из федеральной собственности в республиканскую. Правительством региона была создана управляющая компания.

Первым объектом в ОЭЗ станет отель Green Flow Baikal категории "четыре звезды". К его строительству в 2021 году планирует приступить компания "Антерра" (Москва, развивает сеть отелей Green Flow). Инвестиции составят 871 млн рублей.

Кроме того, резидентом ОЭЗ в декабре 2020 года стало ООО "Байкал Эрмитаж" с проектом строительства гостиницы на 11 корпусов с медико-оздоровительным центром, киноконцертным залом с театральной сценой, паркингом на 300 мест и др. Резидент также планирует открыть яхт-клуб с рестораном.

ООО "ГЕО РБК", представляющее интересы инвесторов из Кореи, реализует проект по созданию всесезонного международного туристско-рекреационного комплекса (МТРК) с объемом инвестиций 4,1 млрд рублей.