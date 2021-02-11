"Проводя параллельно работу с нашими коллегами из федеральных структур, Минобороны, пограничниками по этому проекту, уже нашли точки и территории, где уже в 2021 году должно начаться создание первых глэмпингов, чтобы принимать туристов на очень высоком, качественном уровне", — сказал Чибис.

По его словам, при создании туркластера в Лиинахамари планируется охватить территорию полуостровов Рыбачий и Средний (два полуострова имеют статус природного парка, эта территория — самый северный участок фронта Великой Отечественной войны и единственное место, где немецкие войска не смогли перейти сухопутную границу Советского Союза — ИФ).

"Очень важная задача — развивая туризм, привлекать очень качественных, высокотехнологичных и ответственных операторов, чтобы на них в том числе возлагать ответственность за порядок на вверенной территории", — добавил глава Заполярья.

Чибис назвал проект туркластера одним из приоритетов развития Печенгского округа.

Как сообщалось, 23 декабря 2020 года в поселке Никель спустя 74 года работы был остановлен плавильный цех АО "Кольская ГМК" (КГМК, "дочка" ГМК "Норникель"). Решение о его закрытии было принято в ноябре 2019 года. Остановка плавцеха полностью ликвидировала выбросы диоксида серы в трансграничной зоне с Норвегией.

Поселок Никель находится в Печенгском районе Мурманской области, его экономика была связана с плавильным цехом. В преддверии закрытия цеха "Норникель", КГМК и власти Мурманской области неоднократно заявляли, что необходимо диверсифицировать экономику Печенгского района. Одним из направлений в этой работе стало развитие туризма как в Никеле, так и в других населенных пунктах Печенгского района, в частности, в поселке Лиинахамари.

Ранее президент "Норникеля" Владимир Потанин сообщал, что компания до 2023 года вложит около 140 млрд рублей в проекты в Мурманской области. Программа включает затраты, связанные с закрытием устаревшего плавильного цеха в Никеле, а также инвестиции в развитие туристической инфраструктуры.

В октябре 2020 года ООО "Порт Лиинахамари" получило статус резидента Арктической зоны РФ для реализации проекта туркластера в Мурманской области, вблизи российско-норвежской границы. Заявленный объем инвестиций в проект составляет 12,5 млрд рублей.

В правительстве Мурманской области ранее заявляли, что работа по созданию туркластера в Лиинахамари начнется в 2021 году. Проект предполагает строительство трёх- и четырехзвездочных гостиниц на 900 номеров, ресторанов, кафе, магазинов, создание глэмпингов и лёгких приютов, яхт-клуба и марины на 150 яхт, морвокзала с набережной. Кроме того, проектом предусмотрена реконструкция аэропорта "Корзуново" (военный аэродром в Печенгском районе, законсервированный с конца 1990-х годов).