"Антимонопольная служба в целях детального изучения ценовой ситуации и в связи с прекращением осуществления авиаперевозок по направлению Челябинск — Москва ПАО "Аэрофлот" проводит ежедневный мониторинг цен", — сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, изучаются ценовые предложения на сайтах авиакомпаний в сравнении со стоимостью авиабилетов в Москву из Екатеринбурга, Магнитогорска и Уфы.

Как отмечает пресс-служба, при мониторинге особое внимание уделяется ценам, которые авиакомпании устанавливают на ближайшие даты вылета.

Мониторинг охватывает трех авиаперевозчиков: "Победу", "Россию" и S7.

"В случае установления признаков нарушения закона о защите конкуренции, указывающих на возможное антиконкурентное поведение компаний, службой будут оперативно приняты меры антимонопольного реагирования", — подчеркивает пресс-служба ведомства.

Ранее замруководителя Челябинского УФАС Елена Рысева сообщала, что ведомство провело проверку по материалам местных СМИ о высокой стоимости авиаперелетов на московском направлении, однако не обнаружило фактов, подтверждающих такую информацию.

"Челябинским УФАС рассмотрена ситуация, связанная с информацией, которая была размещена в средствах массовой информации, что граждане не имеют возможности приобрести билеты до Москвы по более доступным ценам. Также к нам стали поступать обращения граждан — письменные и устные (на эту тему — ИФ). Мы проверили цены, которые предлагают наши перевозчики. Цены смотрели вылет день в день, в течение недели, на месяц и более длительный период. Таких фактов (завышения цен — ИФ) мы не установили, таких цен не выявляли", — отмечала Рысева.

"Аэрофлот" прекратил выполнение полетов по маршруту Москва — Челябинск в январе. Вместе с тем, дочерняя структура "Аэрофлота" — авиакомпания "Россия" с 13 января начала выполнять рейсы в Челябинск и Магнитогорск на Superjet-100.