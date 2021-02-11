Пассажирооборот в прошлом месяце упал на 53% — до 11,23 млрд пассажиро-километров.

Как сообщалось, в декабре авиакомпании перевезли более 5 млн пассажиров (-42%), их пассажирооборот составил 10,3 млрд пассажиро-километров (-56%).

Крупнейшей по пассажиропотоку авиакомпанией в прошлом месяце стала S7, которая перевезла 1,9 млн человек (это на 13% меньше, чем годом ранее). На втором месте — "Аэрофлот" (1,04 млн человек, -60%), на третьем — "Победа" (928 тыс. человек, соответствует уровню прошлого года). Рейсами "России" воспользовались 406 тыс. пассажиров (-41%). Таким образом, вместе компании группы "Аэрофлот" обслужили 2,4 млн человек, что примерно на 41% меньше, чем годом ранее.

"Уральские авиалинии" обеспечили доставку 391 тыс. пассажиров (-31%).

Уточненные данные о перевозках ведомство опубликует в конце этого месяца.