"Мы еще весной 2020 года понимали, что зараженность коронавирусом достаточно серьезная и реабилитация необходима. Кроме того, лечение заболеваний дыхательной системы – это один из специалитетов Крыма. На сегодняшний день на полуострове работают 1092 объекта размещения, 73 санатория работали в сезон, из них 71 продолжил работать в межсезонье. Более 40 санаторно-курортных организаций подготовили специализированные программы по реабилитации после COVID-19, еще около 10 занимаются разработкой в настоящее время", — рассказал он во время онлайн-конференции.

По словам Волченко, спрос на Крым в межсезонье по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в 1,5 раза.

"Благодаря мерам поддержки санаторно-курортного комплекса, которые были запущены в 2020 году, доходы по итогам года выросли на 2-3%. Учитывая потери, это достаточно высокий результат", — добавил он.

Как отметил министр, врачи санаториев разрабатывают программы реабилитации совместно с научно-исследовательскими институтами.

"Что касается программ, то большинство они связаны как раз с восстановлением дыхания, климатотерапией, есть авторские методики с применением специальных тренажеров, грязи и так далее", — пояснил он.

Также Волченко добавил, что в весенне-летнем сезоне Крым планирует целый ряд мероприятий по продвижению оздоровительных программ санаториев полуострова.