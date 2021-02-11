"В новогодние каникулы мы приняли порядка 40 тысяч туристов, что примерно на 9% больше в сравнении с 2020 годом, и это с учетом пандемии и отсутствием иностранных туристов. Это стало возможным, на мой взгляд, благодаря совместной работе с Ростуризмом, и я благодарю за это Зарину Догузову, мы вместе "раскручиваем" бренд Арктики", — сказал глава региона, добавив, что сейчас в Мурманскую область активно приезжают знаменитости.

Горнолыжные комплексы в Хибинских горах также приняли большое количество туристов, отметил Чибис.

"По итогам новогодних праздников железнодорожное направление на Хибины вошло в топ-пять самых популярных", — сказал он.

Отвечая на вопрос о преимуществах Мурманской области перед другими регионами, Чибис отметил, что в Заполярье "нет такого времени года, чтобы нечем было занять туриста". Он напомнил, что арктический регион может подарить яркие впечатления необычными природными явлениями — полярная ночь и полярный день, северное сияние, разнообразный отдых на природе.

Губернатор напомнил, что сейчас по соглашению с правительством Санкт-Петербурга на центральных рекламных экранах в северной столице регулярно транслируется ролик, рекламирующий туристические возможности Заполярья.