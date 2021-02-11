"В честь Дня всех влюблённых 13 и 14 февраля Главное здание Исторического музея, Музей Отечественной войны 1812 года и Новый выставочный зал будут работать до 21:00, а экскурсии и музейные программы можно будет посетить бесплатно", — говорится в сообщении.

Как отметил директор музея Алексей Левыкин, слова которого приводит пресс-служба, "эти выходные — последние дни работы выставки "Фаберже и придворные ювелиры", потому посетители получат не только возможность бесплатно побывать на экскурсионных программах, но и в последний раз попасть на одну из самых популярных выставок Исторического музея и увидеть лучшие произведения ювелирных мастерских Москвы и Санкт-Петербурга".

Кроме того, в главном здании 14 февраля в 18:00 состоится концерт "Посвящение влюблённым", на котором прозвучат произведения Винченцо Беллини, Петра Чайковского и Александра Глазунова.