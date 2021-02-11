"Никакой онлайн не заменит детям солнца, воздуха, природы, спорта, творчества и общения. В прошлом году из-за эпидемии детская оздоровительная кампания была фактически свернута. В этом году нам нужно наверстать упущенное, тем более что эпидобстановка позволяет это сделать", — цитирует пресс-служба губернатора Томской области Сергея Жвачкина.

Он поручил областному департаменту по вопросам семьи и детей в течение месяца подготовить учреждения к приему детей с учетом требований, разработанных для этого направления Роспотребнадзором.

Отмечается, что работу возобновят учреждения, обладающие лицензией на осуществление медицинской деятельности. В их числе — санатории "Прометей" и "Космонавт", детские лагеря "Заповедное", "Зеленый мыс", "Березка" и "Восход".

Как сообщалось, из-за пандемии коронавируса томские власти не стали проводить в 2020 году летнюю детскую оздоровительную кампанию.

По последним данным, с начала пандемии в Томской области зарегистрировано 29 тыс. 121 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровело 26 тыс. 489 пациентов, умерли 285 человек.