"Планируем продлить работу кафе до 24.00 на ближайшем штабе (оперативном штабе по борьбе с коронавирусом — ИФ)", — написал глава региона.

На сегодняшний день предприятиям общественного питания в регионе можно работать с 06:00 до 23:00 мск. В ночное время разрешена только работа общепита на территориях автозаправочных станций, а также обслуживание на вынос и доставка заказов на дом, в организации, номера гостиниц и иные объекты временного проживания.

В конце октября 2020 года из-за ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки региональные органы власти ужесточили ограничительные меры: ввели запрет на проведение в объектах общепита концертов, культурно-просветительных, театрально-зрелищных мероприятий, банкетов, свадеб, поминок, корпоративов и иных мероприятий.