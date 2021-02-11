"Мы завершили строительство пешеходной зоны между храмом Христа Спасителя и Якиманской набережной. Для ее организации мы реконструировали Патриарший мост на участке между Берсеневской и Якиманской набережными, здесь появились амфитеатры, лестничные сходы и лифты", — рассказал глава ведомства Рафик Загрутдинов.

Он добавил, что под самим мостом были оборудованы пространства для небольших общественно-культурных центров. Также благоустроен участок Болотной набережной, примыкающий к Патриаршему мосту, оборудован спуск к воде.

В ведомстве отметили, что проектом планируется построить культурно-просветительский и общественный центры.

Ранее сообщалось, что на базе бывшей ГЭС-2 на Болотной набережной планируется создать новое культурное пространство и музейно-образовательный комплекс. Многофункциональный комплекс "ГЭС-2" включит в себя апартаменты для художников, творческие студии, библиотеку, концертный зал, выставочные площади, рестораны и кафе, хранилище для коллекций и реставрационные мастерские, а также двухуровневую парковку.