Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737-800 по субботам. Время в пути — 3 часа 30 минут. Продажа билетов на рейс открыта до 27 марта.

Согласно расписанию аэропорта "Платов", в настоящее время Ростов-на-Дону не связан прямым авиасообщением со столицей Египта, а заявленный рейс авиакомпании NordStar — единственный на данном направлении в зимнем сезоне 2021 года.

РФ возобновила авиасообщение с Каиром, приостановленное весной на фоне пандемии коронавируса, в сентябре. Вскоре рейсы в столицу Египта перезапустили "Аэрофлот" (из "Шереметьево") и Egyptair (из "Домодедово") с частотой три раза в неделю. В конце января РФ и Египет договорились об увеличении частоты полетов до пяти в неделю.