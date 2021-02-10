"С 12 февраля снимается ряд ограничений. Открываются фуд-корты и фуд-плейсы при условии соблюдения стандарта безопасности и обслуживания не более 50% столов", — сообщает пресс-служба администрации губернатора в среду.

При этом условия работы фуд-кортов и фуд-плейсов, ранее открытых на вокзалах, автозаправочных станциях и в аэропорту, не изменяются.

С пятницы разрешается доступ посетителей в объекты развлечений и досуга (за исключением ночных кабаре, клубов и дискотек), а также развлекательно-досуговая деятельность в предприятиях общественного питания при условии соблюдения стандарта безопасности и закрытия танцполов, следует из сообщения.

Также открываются аттракционы, расположенные внутри зданий, при условии соблюдения стандарта безопасности и заполняемости не более 50%.