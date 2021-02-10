Как сообщает пресс-служба МАГУ, в рамках проекта "Nickel-Tourism-2025" с февраля 2021 года по январь 2022 года университет привлечет для развития Никеля своих преподавателей и студентов в сфере гостиничного дела и трансформации городской среды, так как после закрытия плавцеха развитие муниципалитета связывают именно с индустрией гостеприимства. При этом МАГУ — единственный в регионе готовит кадры высшего звена в сфере туризма и сервиса.

"Наш совместный с МАГУ двухгодичный проект нацелен на трансформацию образования на нашей территории. Университет будет оказывать помощь с точки зрения методической поддержки работы Печенгского технического техникума", — пояснил директор "Второй школы" Андрей Фоменко, которого цитирует пресс-служба МАГУ.

По словам руководителя проектного офиса МАГУ Анны Поповой, на первом этапе совместного проекта университет вместе с научно-исследовательской лабораторией социологических исследований будет проводить опросы экспертов и местных жителей, изучат опыт других территорий, которые стали туристическими центрами.

"Наша задача понять, каких специалистов и компетенций сегодня не хватает в Печенгском районе, чтобы успешно развивать туризм. Это необходимо для того, чтобы спроектировать образовательные программы как для тех, кто уже сегодня работает в туризме, так и для тех, кто пришел из других отраслей", — сказала Попова.

Как сообщалось, 23 декабря 2020 года в Никеле спустя 74 года работы был остановлен плавильный цех АО "Кольская ГМК" (КГМК, "дочка" ГМК "Норникель"). Решение о его закрытии было принято в ноябре 2019 года. Остановка плавцеха полностью ликвидировала выбросы диоксида серы в трансграничной зоне с Норвегией.

Ранее президент "Норникеля" Владимир Потанин сообщал, что компания до 2023 года вложит около 140 млрд рублей в проекты в Мурманской области. Программа включает затраты, связанные с закрытием устаревшего плавильного цеха в Никеле, а также инвестиции в развитие туристической инфраструктуры.

В октябре 2020 года ООО "Порт Лиинахамари" (дочерняя структура ПАО "ГМК "Норильский никель") получило статус резидента Арктической зоны РФ для реализации проекта туркластера в Мурманской области, вблизи российско-норвежской границы. Заявленный объем инвестиций в проект составляет 12,5 млрд рублей.

В правительстве Мурманской области ранее заявляли, что работа по созданию туркластера в Лиинахамари начнется в 2021 году. Проект предполагает строительство трёх- и четырехзвездочных гостиниц на 900 номеров, ресторанов, кафе, магазинов, создание глэмпингов и лёгких приютов, яхт-клуба и марины на 150 яхт (Лиинахамари находится на берегу Печенгского залива Баренцева моря — ИФ), морвокзала с набережной. Кроме того, проектом предусмотрена реконструкция аэропорта "Корзуново" (военный аэродром в Печенгском районе, законсервированный с конца 1990-х годов — ИФ).